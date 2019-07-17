Обязать пользоваться «шкулфонами» вместо телефонов хотят российских школьников
В России предложили создать специальное устройство для школьников — «шкулфон», заменяющий телефон
Автором такой инициативы стал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он направил предложение о создании специального телефона для школьников в корпорацию «Ростех».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к новому учебному году нужно запретить ученикам носить телефоны в школу.
Чернышов считает, что «шкулфон» сможет стать альтернативой смартфонов. В устройстве, помимо контактов родителей, педагогов и одноклассников, должно быть приложение «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам, калькулятор. Также в нем можно будет настроить «школьный внутренний интранет», в который будет встроена специальная программа, блокирующая попытки оскорблений между учениками. Кроме того, программа будет отсекать вредоносные сервисы, вирусы и сайты, не подходящие для детей.
«Таким образом мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес», — сказал Чернышов.
По его мнению, «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит его самооценку, сообщило 17 июля издание RT.
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