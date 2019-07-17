Обязать пользоваться «шкулфонами» вместо телефонов хотят российских школьников

В России предложили создать специальное устройство для школьников — «шкулфон», заменяющий телефон

Автором такой инициативы стал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он направил предложение о создании специального телефона для школьников в корпорацию «Ростех».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к новому учебному году нужно запретить ученикам носить телефоны в школу.