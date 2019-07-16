Погибшую в Польше кубанскую гандболистку похоронят в Крымском районе
Гандболистку Екатерину Королеву, которая утонула в Польше, похоронят 18 июля в Крымском районе
Об этом рассказал дедушка спортсменки Валерий Королев. Тело гандболистки доставят в Краснодар в ночь с 16 на 17 июля. По его словам, похороны назначены на 12:00, они пройдут в селе Киевском, сообщает «Спорт РИА Новости».
Расходы по организации похорон обещала взять на себя Федерация гандбола России, которая также намерена финансово поддержать семью Королевой.
Как писали Юга.ру, Екатерина Королева выступала со сборной на чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2 по 7 июля в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка погибла 8 июля в озере рядом с игровыми кортами. По предварительному заключению судмедэкспертизы, девушка погибла из-за утопления.
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