Погибшую в Польше кубанскую гандболистку похоронят в Крымском районе

Гандболистку Екатерину Королеву, которая утонула в Польше, похоронят 18 июля в Крымском районе

Об этом рассказал дедушка спортсменки Валерий Королев. Тело гандболистки доставят в Краснодар в ночь с 16 на 17 июля. По его словам, похороны назначены на 12:00, они пройдут в селе Киевском, сообщает «Спорт РИА Новости».

Расходы по организации похорон обещала взять на себя Федерация гандбола России, которая также намерена финансово поддержать семью Королевой.