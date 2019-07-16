В Ингушетии нашли следы переднеазиатского леопарда, которого считали вымершим в республике
В ингушском государственном природном заповеднике «Эрзи» нашли следы переднеазиатского леопарда
Об этом 15 июля рассказал директор заповедника Ахмед Мержоев на заседании правительства республики. Ранее этот вид животных считался исчезнувшим в Ингушетии.
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Мержоев отметил, что всю информацию по переднеазиатскому леопарду отправили в Минприроды России. В ведомстве рассматривают вопрос о включении республики в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда. Он уточнил, что территория Ингушетии — историческое место обитания переднеазиатского леопарда, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как писали Юга.ру, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов: Ахуна, Килли и Викторию. Их вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты. В феврале 2019 года в Абхазии обнаружили мертвого леопарда Килли. Животное попало в капкан, его застрелили браконьеры и сняли шкуру.
В 2018 году из питомника выпустили еще троих леопардов: Эльбрус и Волна отправились в национальный парк «Алания» в Северной Осетии, Артек — в Кавказский заповедник.
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