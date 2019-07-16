СК рассказал подробности падения самолета на жилой дом в Чечне

Южное следственное управление на транспорте 16 июля сообщило обстоятельства падения самолета на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на дом 16 июля в 7:45 в станице Новощедринской Шелковского района Чечни.

По предварительным данным, самолет под управлением 66-летнего пилота при выполнении сельскохозяйственных работ зацепил линию электросети и упал на жилой дом. В результате происшествия пострадали летчик и жильцы дома, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

По данным RT, из-за аварии без света остались четыре населенных пункта Шелковского района: станицы Новощедринская, Старощедринская и Червленая-Узловая, а также село Привольное.