СК рассказал подробности падения самолета на жилой дом в Чечне
Южное следственное управление на транспорте 16 июля сообщило обстоятельства падения самолета на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на дом 16 июля в 7:45 в станице Новощедринской Шелковского района Чечни.
По предварительным данным, самолет под управлением 66-летнего пилота при выполнении сельскохозяйственных работ зацепил линию электросети и упал на жилой дом. В результате происшествия пострадали летчик и жильцы дома, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
По данным RT, из-за аварии без света остались четыре населенных пункта Шелковского района: станицы Новощедринская, Старощедринская и Червленая-Узловая, а также село Привольное.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.