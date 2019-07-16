Самолет упал на жилой дом в Чечне

По данным МЧС России, в 7:58 спасателям поступило сообщение о том, что в станице Новощедринской легкомоторный самолет упал на частный жилой дом: он врезался в него правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницу, сообщило ТАСС.

После падения самолета возгорания не произошло, пишет RT.