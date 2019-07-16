Самолет упал на жилой дом в Чечне
В Шелковском районе Чечни утром 16 июля легкомоторный самолет упал на жилой дом
По данным МЧС России, в 7:58 спасателям поступило сообщение о том, что в станице Новощедринской легкомоторный самолет упал на частный жилой дом: он врезался в него правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницу, сообщило ТАСС.
После падения самолета возгорания не произошло, пишет RT.
Как писали Юга.ру, 8 июня в Новокубанском районе Краснодарского края произошла авария при посадке легкомоторного самолета. В результате аварийной посадки пострадал пилот.
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