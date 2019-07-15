На Кубани пройдет первый в России конкурс пилотов на авиахимработах
В Краснодарском крае 27 июля пройдет первый всероссийский конкурс профессионального мастерства по авиахимработам «Золотые крылья-2019»
Соревнования пройдут на сельхозаэродроме «Северская» в Северском районе. В них примут участие экипажи восьми авиакомпаний, сертифицированных Росавиацией на проведение авиационно-химических работ. Оценивать участников будет жюри из агрономов-экспертов и заслуженных пилотов.
Конкурс будет состоять из двух этапов — теория и практика. Сначала жюри оценит теоретические знания авиаторов по технологии проведения авиахимработ, о химических препаратах и их применении, способах повышения урожайности. На втором этапе конкурсанты продемонстрируют летное мастерство экипажей на воздушных судах типа Ан-2, оборудованных специальной химической аппаратурой.
Организатором мероприятия выступил Фонд содействия развитию сельского хозяйства при поддержке Росавиации, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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