ФСБ сообщила о раскрытии на Дону ячейки ИГИЛ. Главарь банды погиб при взрыве
В Федеральной службе безопасности России 15 июля сообщили, что в Ростовской области раскрыли деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»
В группу входили три россиянина. Они готовили нападения на сотрудников полиции и собирались совершить теракты в местах массового скопления людей, сообщает RT со ссылкой на сообщение ФСБ России.
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Силовики попытались остановить машину главаря банды у хутора Глинки, в это время он открыл стрельбу из автомата. От ответного огня в машине мужчины сработало взрывное устройство и он погиб.
Личность погибшего установлена. Им оказался уроженец Астраханской области, сообщает РИА «Новости».
Позже в Ростове задержали еще двоих членов террористической группы. Против них возбудили уголовное дело.
Как писали Юга.ру, ФСБ в январе сообщила о задержании жителей Кубани, Адыгеи и Дагестана, которые отправляли деньги боевикам в Сирию.
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