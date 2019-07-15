ФСБ сообщила о раскрытии на Дону ячейки ИГИЛ. Главарь банды погиб при взрыве

В Федеральной службе безопасности России 15 июля сообщили, что в Ростовской области раскрыли деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»

В группу входили три россиянина. Они готовили нападения на сотрудников полиции и собирались совершить теракты в местах массового скопления людей, сообщает RT со ссылкой на сообщение ФСБ России.

Силовики попытались остановить машину главаря банды у хутора Глинки, в это время он открыл стрельбу из автомата. От ответного огня в машине мужчины сработало взрывное устройство и он погиб.

Личность погибшего установлена. Им оказался уроженец Астраханской области, сообщает РИА «Новости».

Позже в Ростове задержали еще двоих членов террористической группы. Против них возбудили уголовное дело.