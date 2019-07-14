Рядом с «Атаманью» загорелась трава. Отдыхающих эвакуируют с пляжа поблизости

Краснодарский край

Распечатать

В Темрюкском районе, рядом с выставочным комплексом «Атамань» загорелась трава

Заявка о возгорании травы поступила в 16:15. Пламя охватило площадь в 200 кв. метров. Пожар тушат четыре человека и одна машина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также:

Корреспондент портала Юга.ру сообщил, что внизу от загоревшейся травы находится пляж. Отдыхающих эвакуируют оттуда.

О том, что делать, если горит поле, читайте в материале.

МЧС Пожары Тамань Темрюкский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарский пауэрлифтер получил лицензию на Паралимпиаду в Токио
В Ингушетии задержали журналиста по делу о наркотиках. Его адвокат рассказал, что подзащитного пытали током
Рядом с «Атаманью» загорелась трава. Отдыхающих эвакуируют с пляжа поблизости
Подростки устроили погром в кинотеатре Геленджика
Ресторан сгорел ночью в центре Краснодара
В полиции рассказали подробности ДТП с габаритной рамой на Яблоновском мосту в Краснодаре

Лента новостей

Минздрав Кубани объяснил нехватку вакцины от бешенства в крае

Статьи

«А вы знаете Руса?»

Интервью с создателем кубанского КСП Русланом Шмаковым

Статьи

Сохранить традиции

Как работает школа народных ремесел в поселке Мезмай

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале