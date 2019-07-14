Рядом с «Атаманью» загорелась трава. Отдыхающих эвакуируют с пляжа поблизости

В Темрюкском районе, рядом с выставочным комплексом «Атамань» загорелась трава

Заявка о возгорании травы поступила в 16:15. Пламя охватило площадь в 200 кв. метров. Пожар тушат четыре человека и одна машина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Корреспондент портала Юга.ру сообщил, что внизу от загоревшейся травы находится пляж. Отдыхающих эвакуируют оттуда.