Рядом с «Атаманью» загорелась трава. Отдыхающих эвакуируют с пляжа поблизости
В Темрюкском районе, рядом с выставочным комплексом «Атамань» загорелась трава
Заявка о возгорании травы поступила в 16:15. Пламя охватило площадь в 200 кв. метров. Пожар тушат четыре человека и одна машина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Корреспондент портала Юга.ру сообщил, что внизу от загоревшейся травы находится пляж. Отдыхающих эвакуируют оттуда.
О том, что делать, если горит поле, читайте в материале.
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