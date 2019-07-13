На юге Кубани прогнозируют грозовые ливни и смерчи

МЧС 13 июля объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по непогоде

По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра России, в субботу на территории Краснодарского крае ожидаются дожди, сильные ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер усилится до 20-23 м/с.

Осадки могут вызвать подъем уровня воды в реках юго-восточной и юго-западной частей края, а также побережья Черного моря, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Над Черным морем на участке от Анапы до Магри сохранится опасность формирования смерчей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю призвали жителей и гостей региона соблюдать требования безопасности:

остерегаться порванных электропроводов, линий электропередач, деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов;

находиться в зоне «ветровой тени» [зона слабого ветра — Юга.ру];

внимательно следить за обстановкой;

держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов;

использовать ветрозащитную одежду, непромокаемую одежду и обувь;

парковать машину в предназначенном для этого месте.

В случае возникновения чрезвычайных ситуация следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Напомним, в Краснодаре 13 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков и шквала.

Как сообщали Юга.ру, в выходные в Краснодарском каре, в том числе на Черноморском побережье синоптики прогнозируют дожди, которые в некоторых частях региона прекратятся в воскресенье.