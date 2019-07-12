В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключат горячую воду из-за ремонта сетей

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что на участке трубопровода магистрали «ТЭЦ — КМР» обнаружили технологическую неисправность.На поврежденном участке трубы уже ведутся работы.

«От магистрали, на участке которой выявлена неисправность, питаются все центральные тепловые пункты микрорайона, после чего горячая вода распределяется по домам жителей. Поэтому горячее водоснабжение на время проведения восстановительных работ будет отключено», — пояснил замдиректора департамента Илья Данильченко.

Горячую воду в микрорайоне отключат 12 июля в 22:00. Планируется, что ремонт специалисты завершат 13 июля к 15:00, после водоснабжение восстановят, сообщили в прнсс-службе мэрии города.