Чиновников администрации Туапсе поймали на взятке за махинации с землей
На чиновников управления земельных ресурсов и администрации Туапсе завели дело о взяточничестве
По делу проходят начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление земельных ресурсов» и начальник отдела земельных отношений администрации города.
По данным следствия, в июне они договорились попросить у местного жителя деньги за то, что подготовят незаконный проект постановления главы администрации об утверждении схемы участка с увеличенной площадью. Начальник управления предложил это мужчине, но тот сообщил об этом в правоохранительные органы.
«17 июня начальник управления встретился с заявителем и получил от него 200 тыс. рублей, часть суммы оставил себе, а 150 тыс. рублей 19 июня передал начальнику отдела администрации. Дальнейшие действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.
Кроме того, в тот же день начальник отдела муниципальных и земельных отношений получила от местного жителя 80 тыс. рублей за согласование проекта постановления главы администрации по утверждению схемы земельного участка.
Дело возбуждено по п. «а» , «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Начальницу отдела заключили под стражу.
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