Мэрия Краснодара выиграла суд по делу о возврате 17 га земли в Музыкальном микрорайоне
Администрация Краснодара в июле выиграла судебный процесс по возвращению в собственность города 13 земельных участков в Музыкальном микрорайоне
15-й Апелляционный арбитражный суд Ростовской области на заседании 10 июля подтвердил решение арбитража Краснодарского края об отсутствии права частной собственности на участки под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова.
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Ранее мэрия Краснодара подала в Арбитражный суд Кубани иск об истребовании участков земли у ООО «Каталина парк», в собственности которого оказалась территория общей площадью 17,2 га. В итоге арбитраж принял решение лишить организацию прав на землю. «Каталина парк» подала апелляцию, но донской суд не удовлетворил ее, говорится в документе из картотеки дел на сайте 15-го Арбитражного апелляционного суда Ростовской области.
Таким образом, перед администрацией Краснодара исчезли все препятствия для того, чтобы вернуть в собственность города 13 земельных участков в Музыкальном микрорайоне. Мэрия уже обратилась в управление Росреестра, чтобы зарегистрировать право муниципальной собственности на эту землю, сообщили 12 июля в пресс-службе администрации города.
Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что теперь администрация сможет получить в свою собственность все участки, необходимые для продления трамвайной линии и проведения коммуникаций в Музыкальном.
Судебные тяжбы вокруг 17,2 га земли в Музыкальном микрорайоне длились несколько лет. Мэрия пыталась вернуть 13 участков, самые крупные из которых находятся на улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова и по Петра Метальникова от Евгении Жигуленко до Ростовского шоссе. «Каталина парк» хотела через суд получить от администрации 580 млн рублей компенсации.
В августе 2018 года Краснодарский краевой суд принял решение в пользу мэрии. В апреле 2019-го Верховный суд РФ окончательно подтвердил право муниципалитета на земельные участки.
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Как сообщали Юга.ру, в феврале 2019 года более 4 тыс. жителей Музыкального микрорайона подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайную ветку по улице Московской до Петра Метальникова. В ответ власти города пояснили, что для этого необходимо вернуть землю в муниципальную собственность.
В конце июня мэрия выделила деньги на проектирование трамвайной линии по Московской.
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