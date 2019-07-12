Мэрия Краснодара выиграла суд по делу о возврате 17 га земли в Музыкальном микрорайоне

Администрация Краснодара в июле выиграла судебный процесс по возвращению в собственность города 13 земельных участков в Музыкальном микрорайоне

15-й Апелляционный арбитражный суд Ростовской области на заседании 10 июля подтвердил решение арбитража Краснодарского края об отсутствии права частной собственности на участки под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова.

Ранее мэрия Краснодара подала в Арбитражный суд Кубани иск об истребовании участков земли у ООО «Каталина парк», в собственности которого оказалась территория общей площадью 17,2 га. В итоге арбитраж принял решение лишить организацию прав на землю. «Каталина парк» подала апелляцию, но донской суд не удовлетворил ее, говорится в документе из картотеки дел на сайте 15-го Арбитражного апелляционного суда Ростовской области.

Таким образом, перед администрацией Краснодара исчезли все препятствия для того, чтобы вернуть в собственность города 13 земельных участков в Музыкальном микрорайоне. Мэрия уже обратилась в управление Росреестра, чтобы зарегистрировать право муниципальной собственности на эту землю, сообщили 12 июля в пресс-службе администрации города.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что теперь администрация сможет получить в свою собственность все участки, необходимые для продления трамвайной линии и проведения коммуникаций в Музыкальном.