Отделение Сбербанка нового формата расположилось на улице Войкова, 2. Здесь установлено оборудование, необходимое для обслуживания слабовидящих и маломобильных граждан. В офисе есть тактильные дорожки, обозначения кабинетов дублируются шрифтом Брайля, а устройства самообслуживания имеют разъемы для наушников. В помещении обеспечена безбарьерная среда — во все секции можно попасть без посторонней помощи.

Офис стал одним из крупнейших в городе: за день здесь совершается более 550 операций с физическими и юридическими лицами.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов на церемонии открытия подчеркнул, что новый офис поможет выполнить главную миссию — быть ближе к клиентам, в том числе слабовидящим или маломобильным. По словам Титова, центральное отделение в Сочи обслуживает 600 тыс. местных жителей и 6,5 млн туристов в сезон. Это единственное в России городское отделение банка, которое имеет статус регионального и обладает полным спектром полномочий при работе с партнерами.

«Наша цель — сделать обслуживание всех клиентов более комфортным и доступным, и новый офис соответствует этим параметрам. Условия для обслуживания людей с инвалидностью — это реальная потребность для Сочи. Курорт принимает немало туристов с ограниченными возможностями здоровья. В нашем отделении установлено необходимое оборудование, а сотрудники прошли подготовку в специализированном учебном центре», — уточнил Титов.