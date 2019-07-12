В Сочи открылся новый офис Сбербанка с оборудованием для клиентов с инвалидностью
В Сочи 12 июля на улице Войкова, 2 открылся офис Сбербанка в рамках проекта «Особенный банк»
Отделение Сбербанка нового формата расположилось на улице Войкова, 2. Здесь установлено оборудование, необходимое для обслуживания слабовидящих и маломобильных граждан. В офисе есть тактильные дорожки, обозначения кабинетов дублируются шрифтом Брайля, а устройства самообслуживания имеют разъемы для наушников. В помещении обеспечена безбарьерная среда — во все секции можно попасть без посторонней помощи.
Офис стал одним из крупнейших в городе: за день здесь совершается более 550 операций с физическими и юридическими лицами.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов на церемонии открытия подчеркнул, что новый офис поможет выполнить главную миссию — быть ближе к клиентам, в том числе слабовидящим или маломобильным. По словам Титова, центральное отделение в Сочи обслуживает 600 тыс. местных жителей и 6,5 млн туристов в сезон. Это единственное в России городское отделение банка, которое имеет статус регионального и обладает полным спектром полномочий при работе с партнерами.
«Наша цель — сделать обслуживание всех клиентов более комфортным и доступным, и новый офис соответствует этим параметрам. Условия для обслуживания людей с инвалидностью — это реальная потребность для Сочи. Курорт принимает немало туристов с ограниченными возможностями здоровья. В нашем отделении установлено необходимое оборудование, а сотрудники прошли подготовку в специализированном учебном центре», — уточнил Титов.
И.о. управляющего Краснодарским головным отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко обратила внимание, что в рамках проекта «Особенный банк», который нацелен на адаптацию продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, удалось достичь значимых результатов: банкоматы, сайт и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» адаптированы для незрячих клиентов. Новинкой стали банкоматы с голосовым сопровождением, а также услуга удаленного сурдоперевода. Всего в Краснодарском крае работает свыше 2 тыс. банкоматов, из них более 600 адаптированы для незрячих.
В Сочи Сбербанк представлен разветвленной структурой, которая включает 49 офисов и 630 банкоматов и платежных терминалов.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.