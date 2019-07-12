Городская больница Анапы стала участником благотворительной программы ВТБ «Мир без слез», в рамках которой получила 3 млн рублей на покупку нового медицинского оборудования

Торжественное вручение денежного сертификата от банка и приуроченный к событию праздник для маленьких пациентов больницы состоялись 10 июля.

Для детей организовали представление с участием персонажей мультсериала «Маша и Медведь». Ребята помогли сказочным героям справиться с трудностями с помощью сил добра, а в подарок получили волшебные сундучки с карандашами и красками.

Затем состоялась церемония передачи сертификата. Руководству медучреждения его вручил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. Он отметил, что благотворительная корпоративная программа банка ВТБ «Мир без слез», направленная на поддержку учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям, работает с 2003 года. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России.

«В Анапу с программой "Мир без слез" мы приехали в первый раз. Особенностью программы является то, что банк не диктует, что приобрести на выделенные средства — больницы принимают решение сами. А неотъемлемой частью акции является праздничная программа для детей и подарки для них, потому что мы считаем, что детский смех — это лучшее лекарство», — сказал Ерофеев.

По словам вице-президента ВТБ, в этом году сумма помощи региональным больницам в рамках «Мира без слез» увеличена в два раза — с 1,5 до 3 млн рублей. Всего объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей.