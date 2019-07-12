Детская горбольница Анапы получила 3 млн рублей по благотворительной программе ВТБ
Городская больница Анапы стала участником благотворительной программы ВТБ «Мир без слез», в рамках которой получила 3 млн рублей на покупку нового медицинского оборудования
Торжественное вручение денежного сертификата от банка и приуроченный к событию праздник для маленьких пациентов больницы состоялись 10 июля.
Для детей организовали представление с участием персонажей мультсериала «Маша и Медведь». Ребята помогли сказочным героям справиться с трудностями с помощью сил добра, а в подарок получили волшебные сундучки с карандашами и красками.
Затем состоялась церемония передачи сертификата. Руководству медучреждения его вручил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. Он отметил, что благотворительная корпоративная программа банка ВТБ «Мир без слез», направленная на поддержку учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям, работает с 2003 года. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 52 регионах России.
«В Анапу с программой "Мир без слез" мы приехали в первый раз. Особенностью программы является то, что банк не диктует, что приобрести на выделенные средства — больницы принимают решение сами. А неотъемлемой частью акции является праздничная программа для детей и подарки для них, потому что мы считаем, что детский смех — это лучшее лекарство», — сказал Ерофеев.
По словам вице-президента ВТБ, в этом году сумма помощи региональным больницам в рамках «Мира без слез» увеличена в два раза — с 1,5 до 3 млн рублей. Всего объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей.
Заместитель главного врача ГБУЗ «Городская больница города Анапы» Элина Григорьева сообщила, что на выделенные 3 млн рублей медучреждение приобретет аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«В детском стационаре горбольницы Анапы в течение года получают лечение более 8,5 тыс. детей. А непосредственно через реанимационное отделение, для которого приобретается аппарат ИВЛ, проходит более 400 детей в год. Дорогостоящее медицинское оборудование, к сожалению, быстро устаревает морально, на его обновление и будут направлены благотворительные средства», — отметила Григорьева.
Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко подчеркнула, что ранее ВТБ уже оказывал помощь другим больницам в крае — учреждениям Краснодара, Новороссийска и Сочи.
«Регулярная поддержка, которую банк ВТБ оказывает Краснодарскому краю, очень актуальна, так как мы имеем возможность обновлять аппаратуру в больницах. Для Анапы это актуально еще и потому, что сюда на отдых приезжает большое количество детей из других регионов, и в случае необходимости мы сможем оказать качественную помощь не только жителям города, но и гостям», — отметила Игнатенко.
Заместитель главы Анапы Роман Дикий также поблагодарил руководство банка за финансовую поддержку сферы здравоохранения.
«Как всероссийский детский курорт мы очень рады такому подарку. На территории Анапы работает 39 здравниц, к нам приезжают сотни тысяч детей, а детский отдых, конечно, может быть связан с какими-то травмами и неприятностями. Поэтому мы благодарны ВТБ, который оказывает помощь именно детскому отделению», — добавил Дикий.
Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев в заключение мероприятия анонсировал планы по оказанию помощи больнице Темрюка в рамках программы «Мир без слез» в 2020 году. В этом году участниками акции станут 25 медучреждений: 4 больницы в Москве и 21 — в регионах.
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