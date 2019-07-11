В реке на «Солнечном острове» в Краснодаре нашли тело мужчины со скрепленными руками
В Краснодаре выясняют обстоятельства гибели местного жителя, тело которого обнаружили в реке в парке «Солнечный остров»
Тело нашли вечером 11 июля. Очевидцы рассказали «Кубань 24», что руки мужчины были скреплены устройством, похожим на наручники. Предварительная причина смерти — асфиксия при утоплении. По данным издания, следователи рассматривают версию о самоубийстве.
В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что личность мужчины установлена — это 32-летний местный житель.
«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
Как писали Юга.ру, в начале мая в Краснодаре нашли тело мужчины на берегу Покровского озера.
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