Сеть передвижных кофеен в Северной Осетии подключили к Wi-Fi и видеонаблюдению
Оператор связи «Ростелеком» летом обеспечил беспроводным доступом к интернету и видеонаблюдением сеть передвижных кофеен Coffenberg в Северной Осетии
Специалисты «Ростелекома» подключили к цифровым сервисам 16 точек уличной торговли практически во всех районах Владикавказа. Там оператор установил точку доступа Wi-Fi, способную поддерживать до 50 устройств, одновременно подключенных на скорости до 30 Мбит/сек.
Также представители провайдера смонтировали IP-камеры для видеонаблюдения — по две в стационарных киосках и по одной в автокофейнях, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
«Wi-Fi для бизнеса — это удобный маркетинговый инструмент для компаний сферы обслуживания. Возможность выхода в сеть со своего устройства, безусловно, привлечет к кофейне внимание сотен новых посетителей», — отметил заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Битаров.
Гендиректор ООО «Coffenberg» Алан Гатеев считает, что популярность сети кофеен будет расти благодаря возможности посидеть в интернете с чашкой кофе.
С начала года в Северной Осетии более 160 корпоративных клиентов «Ростелекома» подключились к услугам «Wi-Fi для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС», «Корпоративное ТВ».
Подключить эти и другие сервисы для бизнеса можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8-800-200-3000.
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