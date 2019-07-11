Сеть передвижных кофеен в Северной Осетии подключили к Wi-Fi и видеонаблюдению

Оператор связи «Ростелеком» летом обеспечил беспроводным доступом к интернету и видеонаблюдением сеть передвижных кофеен Coffenberg в Северной Осетии

Специалисты «Ростелекома» подключили к цифровым сервисам 16 точек уличной торговли практически во всех районах Владикавказа. Там оператор установил точку доступа Wi-Fi, способную поддерживать до 50 устройств, одновременно подключенных на скорости до 30 Мбит/сек.

Также представители провайдера смонтировали IP-камеры для видеонаблюдения — по две в стационарных киосках и по одной в автокофейнях, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Wi-Fi для бизнеса — это удобный маркетинговый инструмент для компаний сферы обслуживания. Возможность выхода в сеть со своего устройства, безусловно, привлечет к кофейне внимание сотен новых посетителей», — отметил заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Кирилл Битаров.

Гендиректор ООО «Coffenberg» Алан Гатеев считает, что популярность сети кофеен будет расти благодаря возможности посидеть в интернете с чашкой кофе.