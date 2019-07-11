Проект из Адыгеи признали лучшей в России практикой благоустройства дворов

Благоустройство двора в Майкопе вошло в утвержденный Минстроем России федеральный реестр лучших проектов, реализованных в 2018 году в субъектах страны

Реестр, подготовленный в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержден 1 июля 2019 года приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщили в минстрое Адыгеи.

Проект из Адыгеи выиграл конкурс среди 454 заявок от 84 регионов страны. Лучшей региональной практикой названо обустройство игровых и спортивных площадок на дворовых территориях ряда многоквартирных домов в Майкопе. Для каждого объекта заранее был разработан индивидуальный дизайн-проект, наглядно демонстрирующий будущий облик двора. Проекты были согласованы с жителями и после внесения корректировок утверждены на общих собраниях собственников.

В этом году в Адыгее по поручению главы республики Мурата Кумпилова перечень объектов благоустраиваемых территорий значительно увеличился, он охватывает все муниципальные районы республики.

Кроме того, глава Адыгеи предложил возродить традицию соревнований за звание лучшей улицы, дома, выразив уверенность, что это позволит людям быть причастными к развитию поселка, сообщили в минстрое республики.

До конца года в Адыгее собираются благоустроить 23 общественные территории и 35 дворов в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено 251,3 млн рублей.

Сейчас завершены работы на дворовой территории Адыгейска, в остальных дворах во всех муниципалитетах активно идут работы. На общественных территориях муниципальных районов республики также приступили к работам, в ближайшее время приступят и на территориях города Майкопа, заключили в минстрое республики.