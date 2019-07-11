Власти Краснодара рассказали, когда начнут штрафовать водителей за парковку на выделенной полосе

В мэрии Краснодара пообещали наказывать водителей за парковку и езду по выделенной полосе на улице Северной

По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, эффективная работа выделенной полосы для маршрутных транспортных средств начнется через несколько недель после ее внедрения. Это организовано для того, чтобы дать всем участникам дорожного движения возможность привыкнуть к новым условиям.

Доронин также заявил, что в работе новой выделенной полосы есть проблемы. Главная из них — большое количество припаркованного транспорта. Поэтому сотрудники ГИБДД будут предупреждать водителей о нарушении правил. Примерно через две недели нарушители начнут получать штрафы, а их машины будут эвакуировать.

Экономический эффект от внедрения выделенной полосы можно будет оценить через один-два месяца, когда пассажиры общественного транспорта привыкнут к новым условиям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.