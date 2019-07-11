Власти Краснодара рассказали, когда начнут штрафовать водителей за парковку на выделенной полосе
В мэрии Краснодара пообещали наказывать водителей за парковку и езду по выделенной полосе на улице Северной
По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, эффективная работа выделенной полосы для маршрутных транспортных средств начнется через несколько недель после ее внедрения. Это организовано для того, чтобы дать всем участникам дорожного движения возможность привыкнуть к новым условиям.
Доронин также заявил, что в работе новой выделенной полосы есть проблемы. Главная из них — большое количество припаркованного транспорта. Поэтому сотрудники ГИБДД будут предупреждать водителей о нарушении правил. Примерно через две недели нарушители начнут получать штрафы, а их машины будут эвакуировать.
Экономический эффект от внедрения выделенной полосы можно будет оценить через один-два месяца, когда пассажиры общественного транспорта привыкнут к новым условиям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, с 10 июля по улице Аэродромной открыли прямое движение с поворотом налево, на Северную, минуя зеленый островок. При этом левый поворот с Северной на Аэродромную запретили.
В этот же день на Северной начала работать выделенная полоса для общественного транспорта. Ее открыли раньше времени из-за закрытия Яблоновского моста для большегрузов.
Всего в 2019 году власти Краснодара пообещали сделать выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках дорог.
Все материалы по теме:
Строители Крымского моста заявили о задержке зарплат
В руководстве фирмы-субподрядчика оказались банкроты
Интервью с организатором выставки «Помни о нас» в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.