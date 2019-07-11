Власти Краснодара рассказали, когда начнут штрафовать водителей за парковку на выделенной полосе

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Краснодара пообещали наказывать водителей за парковку и езду по выделенной полосе на улице Северной

По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, эффективная работа выделенной полосы для маршрутных транспортных средств начнется через несколько недель после ее внедрения. Это организовано для того, чтобы дать всем участникам дорожного движения возможность привыкнуть к новым условиям.

Доронин также заявил, что в работе новой выделенной полосы есть проблемы. Главная из них — большое количество припаркованного транспорта. Поэтому сотрудники ГИБДД будут предупреждать водителей о нарушении правил. Примерно через две недели нарушители начнут получать штрафы, а их машины будут эвакуировать.

Экономический эффект от внедрения выделенной полосы можно будет оценить через один-два месяца, когда пассажиры общественного транспорта привыкнут к новым условиям, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, с 10 июля по улице Аэродромной открыли прямое движение с поворотом налево, на Северную, минуя зеленый островок. При этом левый поворот с Северной на Аэродромную запретили.

В этот же день на Северной начала работать выделенная полоса для общественного транспорта. Ее открыли раньше времени из-за закрытия Яблоновского моста для большегрузов.

Всего в 2019 году власти Краснодара пообещали сделать выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках дорог.

Автомобили Дороги Краснодар Общественный транспорт парковки Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Подполковник ФСБ фиктивно устроился преподавателем в АГУ и 8 лет получал зарплату
Прокуратура назвала наиболее вероятную причину гибели кубанской гандболистки в Польше
Власти Краснодара рассказали, когда начнут штрафовать водителей за парковку на выделенной полосе
На Кубани машина перевернулась и сгорела
На «Югополис» и РБК подали в суд из-за материалов про жалобы автоконцернов на краснодарские суды
Ультрамарафонец из Адыгеи собирается пробежать 90 часов без остановки

Лента новостей

Строители Крымского моста заявили о задержке зарплат

В руководстве фирмы-субподрядчика оказались банкроты

На побережье от Анапы до Сочи прогнозируют грозы и смерчи 11‑12 июля

Статьи

«У немцев до сих пор комплекс вины»

Интервью с организатором выставки «Помни о нас» в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале