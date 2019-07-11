На «Югополис» и РБК подали в суд из-за материалов про жалобы автоконцернов на краснодарские суды
Кубанский комитет по защите прав потребителей подал в суд на издания «Югополис» и РБК из-за статей о жалобах автопроизводителей на мошенничество в судах региона
Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края потребовал взыскать с РБК и «Югополиса» по 3 млн 450 тыс. рублей компенсации за вред, причиненный деловой репутации из-за статей про жалобы нескольких автоконцернов на местные суды. Также комитет потребовал опровергнуть публикации, следует из определения в картотеке арбитражных дел.
Речь идет о статье РБК, вышедшей 28 мая. В ней говорилось о том, что Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar направили в ФСБ, Генпрокуратуру и другие органы жалобу на мошенническую, по их мнению, схему взыскания с автопроизводителей компенсаций за дефекты. «Югополис» написал новость, ссылаясь на оригинальную статью.
Предварительное заседание по делу назначили на 6 августа.
«Мы обратились к юристам, которые будут изучать документы. Исковое заявление мы пока не получили, нам доступен лишь документ в картотеке арбитражных дел», — прокомментировал порталу Юга.ру руководитель «Югополиса» Юрий Гречко.
Как сообщали Юга.ру, Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Они заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Ущерб компаний за несколько лет составил около 200 млн рублей. Представители автоконцернов отметили, что большинство дел рассматривалось в одних и тех же судах с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклонялись.
5 июня стало известно, что судейская коллегия отказалась заниматься жалобой автоконцернов.
19 июня появилось сообщение о том, что Генпрокуратура, Кремль и ВККС ответили на обращения и собираются заняться жалобами автоконцернов на судей из Краснодара.
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