Трафик 4G сети Tele2 на Кубани за полгода вырос в три раза

В первом полугодии 2019 года две трети интернет-трафика оператора Tele2 в Краснодарском крае прошло через сети 4G

Tele2 на Кубани зафиксировал стабильную миграцию трафика в сеть LTE: по итогам шести месяцев доля 4G в общем трафике составила 64%. При этом сам трафик в сети четвертого поколения вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество пользователей в сети 4G в Краснодарском крае за первое полугодие 2019 года выросло на 18%. Кроме того, устройства, поддерживающие технологию LTE, составили половину от всех аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2 на юге. Год назад это значение зафиксировали на отметке 35%. При этом в общей базе смартфонов 4G-гаджеты занимают теперь 74,2% против 58,6% годом ранее.

Сегодня пользоваться data-услугами на базе 4G могут 87% жителей Кубани. Зона покрытия сети четвертого поколения уже доступна 93% населения региона. За первое полугодие базовых станций с поддержкой 4G стало на 26% больше, чем год назад.

«В течение первого полугодия мы планомерно наращивали сеть четвертого поколения и уже сейчас видим серьезные результаты этой работы: востребованность data-услуг растет кратными темпами, а технология LTE стала базовой для наших абонентов. При этом растет не только число пользователей, но и трафик на одного абонента. Например, мы отмечаем рост популярности YouTube — качество соединения позволяет смотреть большие видео без задержек», — прокомментировал технический директор Tele2 Краснодар Михаил Шелков.