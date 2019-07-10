В Краснодаре собирают деньги на помощь полуторагодовалому мальчику с ДЦП
В Краснодаре начался сбор средств на лечение полуторагодовалого Богдана Высоцкого с диагнозом «ДЦП»
Богдану Высоцкому с диагнозом «детский церебральный паралич», «правосторонний гемипарез». Ему требуется курсовое лечение стоимостью 175 тыс. 360 рублей, сообщили в пресс-службе «Русфонда».
Богдан — один из двойняшек. Мальчики родились раньше срока, их сразу же поместили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его брат умер на третий день, при этом врачам удалось спасти жизнь второго ребенка. Мальчик с первых дней отставал в развитии: к году медики диагностировали у него ДЦП. Результаты обследования показали, что мозг ребенка серьезно пострадал еще внутриутробно от нехватки кислорода, в левом полушарии образовалась киста.
«Мы активно лечим Богдана: возим его в реабилитационные центры, делаем массаж и лечебную физкультуру, много занимаемся дома. И есть успехи. Сын уже ходит, держась за руки, пробует говорить, старается самостоятельно сидеть. Очень радуется игрушкам, любит играть с детьми. Лечение надо продолжать. Помочь Богдану готовы в медицинском центре Таганрога. Но это лечение дорогое, денег на его оплату у нас нет: работает только муж, я все время с ребенком», — рассказала мать мальчика Ольга.
По словам невролога таганрогского «Центра здоровья» Людмилы Чериковой, ребенок нуждается в комплексной реабилитации и лечении.
«Мы проведем мальчику курс восстановительного лечения, который включает специальный комплекс лечебной физкультуры, массаж, мануальную и биоакустическую коррекцию, иглорефлексотерапию, интерактивную сенсорную терапию», — пояснила специалист.
Помочь мальчику может любой желающий, выбрав удобный способ:
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Богдана Высоцкого);
- отправить пожертвование с карты Сбербанка через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Богдан Высоцкий);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Богдан Высоцкий;
- отправить СМС на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Богдан Высоцкий);
- перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
- оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
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