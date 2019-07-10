В Краснодаре собирают деньги на помощь полуторагодовалому мальчику с ДЦП

Богдану Высоцкому с диагнозом «детский церебральный паралич», «правосторонний гемипарез». Ему требуется курсовое лечение стоимостью 175 тыс. 360 рублей, сообщили в пресс-службе «Русфонда».

Богдан — один из двойняшек. Мальчики родились раньше срока, их сразу же поместили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его брат умер на третий день, при этом врачам удалось спасти жизнь второго ребенка. Мальчик с первых дней отставал в развитии: к году медики диагностировали у него ДЦП. Результаты обследования показали, что мозг ребенка серьезно пострадал еще внутриутробно от нехватки кислорода, в левом полушарии образовалась киста.

«Мы активно лечим Богдана: возим его в реабилитационные центры, делаем массаж и лечебную физкультуру, много занимаемся дома. И есть успехи. Сын уже ходит, держась за руки, пробует говорить, старается самостоятельно сидеть. Очень радуется игрушкам, любит играть с детьми. Лечение надо продолжать. Помочь Богдану готовы в медицинском центре Таганрога. Но это лечение дорогое, денег на его оплату у нас нет: работает только муж, я все время с ребенком», — рассказала мать мальчика Ольга.

По словам невролога таганрогского «Центра здоровья» Людмилы Чериковой, ребенок нуждается в комплексной реабилитации и лечении.

«Мы проведем мальчику курс восстановительного лечения, который включает специальный комплекс лечебной физкультуры, массаж, мануальную и биоакустическую коррекцию, иглорефлексотерапию, интерактивную сенсорную терапию», — пояснила специалист.