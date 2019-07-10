Похищенный в центре Краснодара парень оказался подозреваемым в преступлении

В Краснодаре днем 9 июля на улице Морской между Аэродромной и Гаражной неизвестные на автомобиле без номеров затолкали парня в салон машины и увезли. Девушка-очевидец сняла это на видео. Она обратилась в полицию и выложила ролик в сеть.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что в краевой столице 9 июля полицейские задержали совершеннолетнего местного жителя, которого заподозрили в причастности к совершению преступления. В интересах следствия информация о причинах задержания не разглашается.