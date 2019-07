Похищенный в центре Краснодара парень оказался подозреваемым в преступлении

View this post on Instagram

От подписчика: ⠀ «ЧП‼️‼️Сегодня на ул. Морская (между ул.Аэродромная и Гаражная) в 12:05 четверо мужчин насильно затолкнули подростка в белый джип Kia и уехали в сторону ул. Гаврилова. Машина была без номерных знаков.» ⠀ P.S.: Автор девушка, поэтому не вмешалась. Вся информация передана в полицию. UPD: 10 июля от официального представителя УМВД РФ по г. Краснодару поступила информация о том, что происходящее на видео, ни что иное, как задержание местного жителя по подозрению в возможной причастности к совершению преступления. Остальные данные, в интересах следствия, не разглашаются. ⠀ #prikubanskii_krd #чпкраснодар #помощькраснодар #гаражнаякраснодар #автокраснодар #краснаякраснодар #новостикраснодара #чочо #фмркраснодар #фмр #дтпкраснодар #луибидон #фестивальныйкраснодар