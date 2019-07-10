Похищенный в центре Краснодара парень оказался подозреваемым в преступлении

Краснодарский край

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Полиция 10 июля рассказала подробности похищения парня на улице Морской в Краснодаре

В Краснодаре днем 9 июля на улице Морской между Аэродромной и Гаражной неизвестные на автомобиле без номеров затолкали парня в салон машины и увезли. Девушка-очевидец сняла это на видео. Она обратилась в полицию и выложила ролик в сеть.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что в краевой столице 9 июля полицейские задержали совершеннолетнего местного жителя, которого заподозрили в причастности к совершению преступления. В интересах следствия информация о причинах задержания не разглашается.

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От подписчика: ⠀ «ЧП‼️‼️Сегодня на ул. Морская (между ул.Аэродромная и Гаражная) в 12:05 четверо мужчин насильно затолкнули подростка в белый джип Kia и уехали в сторону ул. Гаврилова. Машина была без номерных знаков.» ⠀ P.S.: Автор девушка, поэтому не вмешалась. Вся информация передана в полицию. UPD: 10 июля от официального представителя УМВД РФ по г. Краснодару поступила информация о том, что происходящее на видео, ни что иное, как задержание местного жителя по подозрению в возможной причастности к совершению преступления. Остальные данные, в интересах следствия, не разглашаются. ⠀ #prikubanskii_krd #чпкраснодар #помощькраснодар #гаражнаякраснодар #автокраснодар #краснаякраснодар #новостикраснодара #чочо #фмркраснодар #фмр #дтпкраснодар #луибидон #фестивальныйкраснодар

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Похищенный в центре Краснодара парень оказался подозреваемым в преступлении

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