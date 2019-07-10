Первого замглавы Новопокровского района приговорили к штрафу за покупку непригодного жилья для детей-сирот

Суд в июле вынес приговор первому замглавы Новопокровского района Оксане Варавиной, которую обвинили в халатности при покупке жилья для детей-сирот

С 24 апреля по 8 августа 2017 года чиновница утвердила документацию о проведении электронного аукциона на право заключения контрактов на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в документах стоимость жилья была значительно завышена. При осмотре квартир комиссия выявила нарушения и дефекты. Состояние жилых помещений не отвечало требованиям заказчика, санитарным и техническим нормам. Варавиной об этом сообщили, однако она ничего не предприняла.

Администрация района заключила муниципальные контракты на покупку семи квартир, в которых условия не соответствовали установленным требованиям закона. Это причинило ущерб бюджету края. Также не была обеспечена соцподдержка детей-сирот, вынужденных жить в непригодных помещениях, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Варавину признали виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Суд назначил ей штраф в 50 тыс. рублей и лишил ее права занимать определенные должности в течение года. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной ущерба в 2,7 млн рублей. Деньги перечислят в бюджет региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.