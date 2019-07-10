Бывшей жене Цеповяза, подозреваемой в вымогательстве, сократили срок ареста
Ростовский областной суд 9 июля сократил срок ареста бывшей жене члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней, которую подозревают в вымогательстве
Полицейские задержали Стришнюю 29 июня. Железнодорожный районный суд Ростова предъявил ей обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Ее заключили под стражу на 1 месяц и 25 суток — до 23 августа.
Однако Стришняя подала апелляцию и потребовала сократить срок. Суд постановил направить ее дело на новое рассмотрение в тот же суд, но другому судье. Также ей сократили срок ареста до восьми суток с момента вынесения постановления — 16 июля, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.
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Как сообщали Юга.ру, Цеповяз — фигурант дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его посадили на 20 лет в колонию строгого режима. После развода он пытался отсудить у жены часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей. Кущевский районный суд в феврале 2019 года отказал Цеповязу во взыскании 7 млн рублей за аренду двух земельных участков с его экс-супруги.
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