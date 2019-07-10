Бывшей жене Цеповяза, подозреваемой в вымогательстве, сократили срок ареста

Полицейские задержали Стришнюю 29 июня. Железнодорожный районный суд Ростова предъявил ей обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Ее заключили под стражу на 1 месяц и 25 суток — до 23 августа.

Однако Стришняя подала апелляцию и потребовала сократить срок. Суд постановил направить ее дело на новое рассмотрение в тот же суд, но другому судье. Также ей сократили срок ареста до восьми суток с момента вынесения постановления — 16 июля, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.