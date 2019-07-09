В Ростове загорелся закрытый на реконструкцию Музыкальный театр

Спасатели ликвидируют пожар в Музыкальном театре в центре Ростова-на-Дону

Информация о возгорании кровли здания театра, расположенного на улице Большой Садовой, поступила в МЧС в 17:01.

«Происходит горение утеплителя под металлической кровлей на площади 200 кв. метров. Пожару присвоен 3-й ранг. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины возгорания специалисты пока не комментируют.

Из-за ЧП в центре Ростова образовались большие пробки.

Ростовский музтеатр, выполненный в форме рояля, начали ремонтировать в 2018 году. Работы должны закончить к началу нового театрального сезона в сентябре.