В Ростове загорелся закрытый на реконструкцию Музыкальный театр
Спасатели ликвидируют пожар в Музыкальном театре в центре Ростова-на-Дону
Информация о возгорании кровли здания театра, расположенного на улице Большой Садовой, поступила в МЧС в 17:01.
«Происходит горение утеплителя под металлической кровлей на площади 200 кв. метров. Пожару присвоен 3-й ранг. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Причины возгорания специалисты пока не комментируют.
Из-за ЧП в центре Ростова образовались большие пробки.
Ростовский музтеатр, выполненный в форме рояля, начали ремонтировать в 2018 году. Работы должны закончить к началу нового театрального сезона в сентябре.
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