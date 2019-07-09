Жителям Сочи начали раздавать лейки для полива растений
В Сочи в июле запустили акцию «Поливаем Сочи вместе», в рамках которой жителям курорта стали раздавать лейки
«Цель экологической акции — привить сочинцам культуру заботы о зеленых насаждениях. Подаренные лейки будут служить напоминанием о том, что цветы на клумбах и зеленые насаждения во дворах нуждаются в уходе», — пояснили в пресс-службе городской мэрии.
Там напомнили, что растениям летом необходим дополнительный полив.
В мэрии отметили, что в Сочи в 2018 году новые скверы появились в микрорайонах КСМ, Бытха, Мацеста, Макаренко, Блиново и в поселке Головинка. Всего с 2013 года на курорте сформировали и поставили на кадастровый учет почти 300 зеленых зон площадью почти 100 га.
Как сообщали Юга.ру, жители сочинского поселка Кудепста в июне установили на улицах цветники в джинсах.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.