Бассейны на Затоне в Краснодаре закрыли на ремонт

В Краснодаре бассейны для купания на берегу реки Кубани возле парка 30-летия Победы 9 июля временно закрыли для замены оборудования

Специалисты монтируют часть трубы, которая подает чистую воду после ее фильтрации обратно в чаши бассейна. 9 июля систему циркуляции полностью восстановят, а на следующий день проведут полную очистку воды, санитарную обработку деревянного настила и стеллажей. Бассейны снова откроют в четверг, 11 июля.

По словам начальника городского управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова, специалисты берут пробы воды пять раз в день. Накануне выяснилось, что есть отклонения от нормы, поэтому бассейны закрыли до устранения причины нарушения.

Бассейны для купания состоят из трех чаш 4 на 12 метров. Они открыты с 10:00 до 19:00 с перерывом для очистки воды с 12:00 до 13:00. Во время дождя и на следующий день после осадков бассейны временно закрывают для проведения полной очистки воды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.