Бассейны на Затоне в Краснодаре закрыли на ремонт
В Краснодаре бассейны для купания на берегу реки Кубани возле парка 30-летия Победы 9 июля временно закрыли для замены оборудования
Специалисты монтируют часть трубы, которая подает чистую воду после ее фильтрации обратно в чаши бассейна. 9 июля систему циркуляции полностью восстановят, а на следующий день проведут полную очистку воды, санитарную обработку деревянного настила и стеллажей. Бассейны снова откроют в четверг, 11 июля.
По словам начальника городского управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова, специалисты берут пробы воды пять раз в день. Накануне выяснилось, что есть отклонения от нормы, поэтому бассейны закрыли до устранения причины нарушения.
Бассейны для купания состоят из трех чаш 4 на 12 метров. Они открыты с 10:00 до 19:00 с перерывом для очистки воды с 12:00 до 13:00. Во время дождя и на следующий день после осадков бассейны временно закрывают для проведения полной очистки воды, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как писали Юга.ру, официальный городской пляж в Краснодаре только один — это открытая в 2016 году зона с несколькими бассейнами. Водоемы Краснодара не предназначены для купания, так как характеристики реки Кубани — сильное течение, ямы и водовороты, а также гигиеническое состояние воды — не соответствуют необходимым требованиям уже девять лет.
В 2019 году городской пляж с бассейнами на Затоне начал работать 3 июня.
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