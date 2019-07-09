В Краснодаре состоится показ и обсуждение фильма «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера

Драматический триллер снят по мотивам одноименного романа американского писателя и фриланс-журналиста Чака Паланика. Главный герой — типичный представитель общества «белых воротничков». Он работает в автомобилестроительной корпорации, много времени проводит в командировках и из-за бессонницы порой не может отличить сон от яви. Однажды в самолете он знакомится с изготовителем и продавцом мыла Тайлером Дёрденом. Вместе мужчины решают организовать так называемый «бойцовский клуб».

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. После показа состоится встреча с кинообозревателем Алексеем Двоеглазовым, который обсудит картину со зрителями.

«Я буду очень рад, что смогу впервые увидеть "Бойцовский клуб" на большом экране, ведь тогда, 20 лет назад, у меня такой возможности не было, и я до дыр засмотрел VHS-кассету с фильмом. Кстати, несмотря на ее активную эксплуатацию, она у меня до сих пор хранится», — рассказал Алексей Двоеглазов.

Начало показа в 15:00. Возрастное ограничение — 18+. Билеты можно купить здесь.