В Краснодаре состоится показ и обсуждение фильма «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера
В Краснодаре в кинотеатре «Формула Кино OZ» 20 июля состоится специальный показ фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб»
Драматический триллер снят по мотивам одноименного романа американского писателя и фриланс-журналиста Чака Паланика. Главный герой — типичный представитель общества «белых воротничков». Он работает в автомобилестроительной корпорации, много времени проводит в командировках и из-за бессонницы порой не может отличить сон от яви. Однажды в самолете он знакомится с изготовителем и продавцом мыла Тайлером Дёрденом. Вместе мужчины решают организовать так называемый «бойцовский клуб».
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. После показа состоится встреча с кинообозревателем Алексеем Двоеглазовым, который обсудит картину со зрителями.
«Я буду очень рад, что смогу впервые увидеть "Бойцовский клуб" на большом экране, ведь тогда, 20 лет назад, у меня такой возможности не было, и я до дыр засмотрел VHS-кассету с фильмом. Кстати, несмотря на ее активную эксплуатацию, она у меня до сих пор хранится», — рассказал Алексей Двоеглазов.
Начало показа в 15:00. Возрастное ограничение — 18+. Билеты можно купить здесь.
Кинотеатр «Формула кино OZ», компания-прокатчик «Иноекино» и Алексей Двоеглазов проводят конкурс на альтернативный постер к фильму «Бойцовский клуб». Чтобы стать участником, нужно выполнить несколько условий:
- создать уникальный постер к «Бойцовскому клубу» любым доступным способом;
- опубликовать фотографию постера у себя в соцсетях с текстом: «Участвую в конкурсе альтернативных постеров к спецпоказу "Бойцовского клуба" в Краснодаре»;
- поставить хэштеги: #бойцовскийклуб #формулакинооз #иноекино #kinopohod.
Конкурс продлится до 19 июля включительно. Авторы самых интересных постеров получат билеты на спецпоказ и тематические призы, связанные с фильмом.
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