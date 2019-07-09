В Краснодаре ищут пропавшую 72-летнюю женщину
В Краснодаре полицейские объявили в розыск пропавшую без вести Клавдию Федорову
2 июля в 17:00 женщина ушла из дома на пересечении улиц Станкостроительной и Индустриальной и перестала выходить на связь.
Приметы разыскиваемой: рост — 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. На ней была удлиненная черная блузка с белым узором, черные бриджи, белые носки и босоножки. С собой у женщины были бежевая сумка и очки для зрения, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В случае получения какой-либо информации о местонахождении Клавдии Федоровой, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию или по телефону: 8 (861) 268-40-45.
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