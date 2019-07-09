Водителя раздавило между двумя фурами «Магнита» под Краснодаром
В поселке Дружелюбном под Краснодаром 4 июля водитель погиб, когда его зажало между двумя грузовиками «Магнита»
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Несчастный случай произошел в 12:40.
«По предварительной информации, водитель грузовой машины припарковался на территории, прилегающей к организации. Он заметил, что фура произвольно покатилась, и попытался ее остановить. Однако мужчину зажало между двумя грузовиками. Он скончался», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Погибшим оказался 48-летний житель Кущевского района. По факту происшествия проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отметим, что в Дружелюбном находится распределительный центр АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). В группе «РЦ Магнит (Краснодар, п. Дружелюбный)» в соцсети «ВКонтакте» местные жители не раз писали, что при въезде в поселок фуры предприятия паркуются на дороге и на обочине, преграждая путь другому транспорту. Из-за этого водителям приходится выезжать на встречную полосу.
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