Памятник космонавту Севастьянову установят в аэропорту Сочи

Бюст подарит аэропорту автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков. Работать над изготовлением монумента будет член президиума Российской академии художеств, народный художник РФ, автор более 40 монументальных композиций Салават Щербаков, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.