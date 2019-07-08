Памятник космонавту Севастьянову установят в аэропорту Сочи
В летнем дворике зоны вылета пассажиров Международного аэропорта Сочи установят бюст космонавту Виталию Севастьянову
Бюст подарит аэропорту автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков. Работать над изготовлением монумента будет член президиума Российской академии художеств, народный художник РФ, автор более 40 монументальных композиций Салават Щербаков, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
Как писали Юга.ру, 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен аэропортам. В Сочи аэропорт получил имя Виталия Севастьянова.
В начале июня в аэропорту Краснодара установили скульптуру Екатерины II.
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