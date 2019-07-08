Погорельцы домов на улицах Мира и Коммунаров в Краснодаре начнут получать выплаты 9 июля
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил с 9 июля выплатить компенсации жильцам домов на улицах Мира и Коммунаров, в которых в начале месяца произошли пожары
Комиссия закончила составлять списки жителей. В завершающей стадии находится процедура оценки ущерба. По словам Первышова, в качестве социальной выплаты все, кто прописан в пострадавших домах, получат по 10 тыс. рублей. Жильцам, чьи квартиры больше всего пострадали при пожарах, выплатят по 50 тыс. рублей. Администрация планирует взять на себя восстановление крыши дома на улице Мира, 90.
«Достаточно долго жители этих домов были без света. Газ в доме по Мира отключен до сих пор. Соответственно, люди несли более высокие расходы даже на покупку еды. Городской бюджет возьмет на себя дополнительную нагрузку по выплате этих компенсаций», — сказал глава города.
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Он отметил, что уже удалось найти внебюджетные деньги для строительства новой крыши. Также определен подрядчик, он готовит проект строительства новой крыши. К дому завозят материалы. С территории каждого из зданий вывезли 100 кубометров поврежденных огнем конструкций.
Площадь разрушенной крыши на улице Мира составила 1,6 тыс. кв. метров. Специалисты чистят дымоходы — это необходимо, чтобы восстановить газоснабжение дома. Для безопасности горожан территорию возле пятиэтажки охраняют сотрудники полиции.
Кроме того, рабочие завершают очистку территории в доме на улице Коммунаров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в полдень 4 июля на улице Мира, 90 загорелась крыша. Пожар потушили через восемь часов. Из здания эвакуировали 70 жильцов, их них 7 человек обратились за помощью с жильем. В пятиэтажке 7 июля начали разбирать крышу.
Ночью 5 июля загорелся дом на улице Коммунаров, 208. Огнем были охвачены квартиры и хозпостройки. В результате возгорания пострадали пять квартир, две из них сгорели полностью. Власти Краснодара пообещали помочь погорельцам.
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