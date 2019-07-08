Более 16 млн рублей из 22 банкоматов похитили на Ставрополье

В четырех городах России поймали членов преступной группы, которая похитила деньги из 22 банкоматов в Ставропольском крае

Полицейские вместе с сотрудники ФСБ раскрыли преступное сообщество, в которое входили девять уроженцев Перми. Их сообщники взломали систему защиты, после чего другие члены группы похитили более 16 млн рублей из 22 банкоматов, расположенных в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности).

Полицейские задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. При обысках в домах, где временно жили фигуранты дела, оперативники нашли 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.

Шестерых предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества заключили под стражу. Еще трое находятся под домашним арестом. Устанавливаются личности их соучастников, сообщили 8 июня в пресс-службе МВД России.