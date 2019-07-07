В Краснодаре разбирают завалы после пожара в доме на улице Коммунаров

В центре Краснодара власти города вместе с жильцами разбирают завалы сгоревшего жилого дома на улице Коммунаров

Ночью 5 июля загорелся дом на улице Коммунаров, 208. Огнем были охвачены квартиры и хозпостройки. Власти Краснодара пообещали помочь погорельцам.

Сотрудники администрации Центрального внутригородского округа Краснодара 6 июля начали разбирать завалы после пожара. В результате возгорания пострадали пять квартир, две из них сгорели полностью.

По словам главы администрации Центрального округа Краснодара Елены Маловой, на месте пожара работают 30 сотрудников мэрии, соседи и казаки. Утром 7 июля они расчистили примерно 2/3 сгоревшей площади. Жильцы убирают свои квартиры и общий двор.

Кроме того, с 6 по 8 июля жильцы домов по улицам Коммунаров, 208–210 и Мира, 90, чье имущество пострадало при пожаре, могут подать документы в администрацию округа по адресу Ставропольская, 77. Специальная комисссия составляет списки таких жильцов, после чего выезжает на место и оценивает повреждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.