В Краснодаре разбирают завалы после пожара в доме на улице Коммунаров
В центре Краснодара власти города вместе с жильцами разбирают завалы сгоревшего жилого дома на улице Коммунаров
Ночью 5 июля загорелся дом на улице Коммунаров, 208. Огнем были охвачены квартиры и хозпостройки. Власти Краснодара пообещали помочь погорельцам.
Сотрудники администрации Центрального внутригородского округа Краснодара 6 июля начали разбирать завалы после пожара. В результате возгорания пострадали пять квартир, две из них сгорели полностью.
По словам главы администрации Центрального округа Краснодара Елены Маловой, на месте пожара работают 30 сотрудников мэрии, соседи и казаки. Утром 7 июля они расчистили примерно 2/3 сгоревшей площади. Жильцы убирают свои квартиры и общий двор.
Кроме того, с 6 по 8 июля жильцы домов по улицам Коммунаров, 208–210 и Мира, 90, чье имущество пострадало при пожаре, могут подать документы в администрацию округа по адресу Ставропольская, 77. Специальная комисссия составляет списки таких жильцов, после чего выезжает на место и оценивает повреждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в полдень 4 июля на улице Мира, 90 загорелась крыша. Пламя охватило площадь в 1,6 тыс. кв. метров, огонь потушили через восемь часов. Из здания эвакуировали 70 жильцов, их них 7 человек обратились за помощью с жильем.
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