В Мексике задержали молодоженов из Краснодара. Спустя три дня их отправили домой без объяснения причин

View this post on Instagram

✈ Ура, ребята в самолете. ⏰ Они по прежнему там. После огласки консул звонил в аэропорт. После чего к ним пришли в комнату, перевернули вещи, попросили вывернуть карманы, искали телефон. . По поводу того, что их отправляют домой, от ребят пока сообщений нет!!! . И пока Оксана мне не позвонит из самолета и не скажет, что они вылетают домой, ни в одно "официальное" сообщение не поверю. . Ужас в свадебном путешествии. Сестра с мужем решили съездить в свадебное путешествие в Канкун в Мексике. Купили путевку 4 июля благополучно приземлились в аэропорту Канкуна, 4 часа простояли на таможенном контроле и тут начался их медовый отдых. Без объяснения причин их задержали, изъяли телефоны и личные вещи и закрыли в какой то комнате. Один из пассажиров пронес телефон. Сейчас пошли уже третьи сутки, как они находятся в заперти. Переводчика не предоставляют!!! На все вопросы и просьбы угрожают полицией и какими-то "problem". С ними в комнате еще 8 человек с того же рейса, в том числе двое малолетних детей, которые так же третьи сутки сидят в заперти!!!! А что же делает туроператор? Да, ничего!!! На все один ответ " Это вне нашей компетенции". А еще переодически сливает нам ложную информацию!!! Например, что они сразу сообщили в посольство. А когда я 5 июля в 22:50 позвонила в посольство России в Мексике, мне сообщили, что никакой информации о таких гражданах им не поступало и приняли у меня заявление. Хотя от посольства тоже помощи ждать нам только до понедельника. Не ну а чооо? У них выходные!!! А тем временем ребят грозятся перевезти в какую-то колонию. Так, что помощи, кажется ждать не откуда. Кроме нас. Вся надежда только на то, что придание огласке этой ситуации заставит наше государство, чьими гражданами являются Оксана и Андрей, если это вообще играет хоть какую-то роль, что-то предпринять. Верните ребят домой!!! И хватит издеваться над детьми!!!