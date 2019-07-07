В Мексике задержали молодоженов из Краснодара. Спустя три дня их отправили домой без объяснения причин
В Мексике 4 июля задержали семейную пару из Краснодара, однако ночью 7 июля их посадили на обратный самолет без объяснения причин
Молодая пара решила отправиться в свадебное путешествие в Канкун. 4 июля они приземлились в аэропорту города, однако после четырех часов на таможенном контроле их задержали, забрали телефоны и личные вещи, рассказала журналисту портала Юга.ру сестра задержанной девушки.
Всего в аэропорту Мексики задержали 10 россиян, пишет RT. Миграционная служба Канкуна установила, что у некоторых из них профиль не соответствует туристическому, еще троим запрещен въезд в страну, а четверо прибыли в страну из Узбекистана, но по российским паспортам.
«С ними в комнате еще восемь человек с того же рейса, в том числе двое малолетних детей, которые также третьи сутки сидят взаперти», — написала девушка на своей странице в инстаграме.
По ее словам, один из задержанных пронес в комнату телефон, с помощью которого и удалось сообщить о случившемся. Ночью 7 июля молодоженов все-таки отправили домой, сегодня в полдень они приземлились в Париже для пересадки, добавила собеседница. При этом причину задержания им так и не объяснили.
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✈ Ура, ребята в самолете. ⏰ Они по прежнему там. После огласки консул звонил в аэропорт. После чего к ним пришли в комнату, перевернули вещи, попросили вывернуть карманы, искали телефон. . По поводу того, что их отправляют домой, от ребят пока сообщений нет!!! . И пока Оксана мне не позвонит из самолета и не скажет, что они вылетают домой, ни в одно "официальное" сообщение не поверю. . ��Ужас в свадебном путешествии. Сестра с мужем решили съездить в свадебное путешествие в Канкун в Мексике. Купили путевку 4 июля благополучно приземлились в аэропорту Канкуна, 4 часа простояли на таможенном контроле и тут начался их медовый отдых. Без объяснения причин их задержали, изъяли телефоны и личные вещи и закрыли в какой то комнате. Один из пассажиров пронес телефон. Сейчас пошли уже третьи сутки, как они находятся в заперти. Переводчика не предоставляют!!! На все вопросы и просьбы угрожают полицией и какими-то "problem". С ними в комнате еще 8 человек с того же рейса, в том числе двое малолетних детей, которые так же третьи сутки сидят в заперти!!!! А что же делает туроператор? Да, ничего!!! На все один ответ " Это вне нашей компетенции". А еще переодически сливает нам ложную информацию!!! Например, что они сразу сообщили в посольство. А когда я 5 июля в 22:50 позвонила в посольство России в Мексике, мне сообщили, что никакой информации о таких гражданах им не поступало и приняли у меня заявление. Хотя от посольства тоже помощи ждать нам только до понедельника. Не ну а чооо? У них выходные!!! А тем временем ребят грозятся перевезти в какую-то колонию. Так, что помощи, кажется ждать не откуда. Кроме нас. Вся надежда только на то, что придание огласке этой ситуации заставит наше государство, чьими гражданами являются Оксана и Андрей, если это вообще играет хоть какую-то роль, что-то предпринять. Верните ребят домой!!! И хватит издеваться над детьми!!!
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