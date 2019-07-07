В Мексике задержали молодоженов из Краснодара. Спустя три дня их отправили домой без объяснения причин

В Мексике 4 июля задержали семейную пару из Краснодара, однако ночью 7 июля их посадили на обратный самолет без объяснения причин

Молодая пара решила отправиться в свадебное путешествие в Канкун. 4 июля они приземлились в аэропорту города, однако после четырех часов на таможенном контроле их задержали, забрали телефоны и личные вещи, рассказала журналисту портала Юга.ру сестра задержанной девушки.

Всего в аэропорту Мексики задержали 10 россиян, пишет RT. Миграционная служба Канкуна установила, что у некоторых из них профиль не соответствует туристическому, еще троим запрещен въезд в страну, а четверо прибыли в страну из Узбекистана, но по российским паспортам.

«С ними в комнате еще восемь человек с того же рейса, в том числе двое малолетних детей, которые также третьи сутки сидят взаперти», — написала девушка на своей странице в инстаграме.

По ее словам, один из задержанных пронес в комнату телефон, с помощью которого и удалось сообщить о случившемся. Ночью 7 июля молодоженов все-таки отправили домой, сегодня в полдень они приземлились в Париже для пересадки, добавила собеседница. При этом причину задержания им так и не объяснили.