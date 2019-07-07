В Уфе экстренно сел самолет, летящий в Ростов-на-Дону

Ростовская область, Вся Россия

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В Уфе 7 июля экстренно приземлился самолет Сургут — Ростов-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании Utair вынужденно приземлился в Уфе из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, пишет RT. Врачи осмотрели пассажира и направили его в городскую больницу.

На борту самолета находилось 104 человека. После совершения всех формальностей, рейс отправился по маршруту.

Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Внуково 1 июля пассажир рейса Москва — Анапа напал на сотрудника авиакомпании «Победа» после того, как он опоздал на самолет.

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