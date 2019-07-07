В Уфе экстренно сел самолет, летящий в Ростов-на-Дону

Самолет авиакомпании Utair вынужденно приземлился в Уфе из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, пишет RT. Врачи осмотрели пассажира и направили его в городскую больницу.

На борту самолета находилось 104 человека. После совершения всех формальностей, рейс отправился по маршруту.