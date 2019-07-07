В Краснодаре после пожара начали разбирать крышу дома на улице Мира
В Краснодаре начали разбирать крышу дома на улице Мира, в котором 4 июля произошел крупный пожар
Работы по разбору и вывозу элементов сгоревшей кровли начались 6 июля. К ним привлекли 5 машин и 18 спасателей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Место также оцепили полицейские, чтобы обеспечить безопасность.
По словам заместителя главы краевого центра Андрея Дорошева, 6 июля специалисты расчистили около половины площади крыши — 800 кв. метров. Работы планируют завершить в течение двух дней. После демонтажа рабочие начнут восстанавливать кровлю. На это уже выделили деньги из внебюджетных источников.
Как сообщали Юга.ру, крыша дома на улице Мира, 90 загорелась в полдень 4 июня. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. метров, огонь потушили через восемь часов. Из здания эвакуировали 70 жильцов, их них 7 человек обратились за помощью с жильем. Позже мэрия пообещала восстановить сгоревшую крышу пятиэтажки.
В этот же день в Краснодаре произошел еще один крупный пожар. Рано утром загорелся склад на улице Кореновской, его тушили 12 часов.
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