В Краснодаре после пожара начали разбирать крышу дома на улице Мира

В Краснодаре начали разбирать крышу дома на улице Мира, в котором 4 июля произошел крупный пожар

Работы по разбору и вывозу элементов сгоревшей кровли начались 6 июля. К ним привлекли 5 машин и 18 спасателей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Место также оцепили полицейские, чтобы обеспечить безопасность.

По словам заместителя главы краевого центра Андрея Дорошева, 6 июля специалисты расчистили около половины площади крыши — 800 кв. метров. Работы планируют завершить в течение двух дней. После демонтажа рабочие начнут восстанавливать кровлю. На это уже выделили деньги из внебюджетных источников.