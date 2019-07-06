Ремонт улицы Советской в центре Краснодара планируют завершить к середине августа

Краснодарский край

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К благоустройству участка улицы Советской от Рашпилевской до Кубанской Набережной приступили в начале июня

На участке длиной 500 метров полностью заменят асфальт, уложат плитку на тротуарах, оформят зеленые островки. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

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Работы ведет ООО «Дортранссервис».

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этапа 2019 г. в Краснодаре отремонтируют 50 участков дорог краевого центра и пригородных населенных пунктов общей протяженностью около 65 км.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани в 2019 году за 32 млрд рублей отремонтируют около тысячи километров дорог. Администрация Краснодара 18 апреля представила карту ремонта дорог на этот год.

Дороги Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог

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