В поселке рядом с Анапой сгорели торговые павильоны

Краснодарский край

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Утром 6 июля в сети появилось видео пожара. Горели торговые роллеты рядом с пляжем в поселке Джемете

Рано утром 6 июля произошел крупный пожар в торговых рядах рядом с пляжем поселка Джемете, расположенного неподалеку от Анапы. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, полностью сгорело несколько торговых павильонов. Информации о пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, 19 мая в Анапе произошел пожар в кафе «Осьминог», пристроенном к многоэтажному зданию.

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