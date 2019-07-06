В поселке рядом с Анапой сгорели торговые павильоны

Утром 6 июля в сети появилось видео пожара. Горели торговые роллеты рядом с пляжем в поселке Джемете

Рано утром 6 июля произошел крупный пожар в торговых рядах рядом с пляжем поселка Джемете, расположенного неподалеку от Анапы. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, полностью сгорело несколько торговых павильонов. Информации о пострадавших нет.