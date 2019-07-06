В январе 2020 года станет известно, когда построят скоростную дорогу Джубга — Сочи
Об этом 4 июля в Сочи сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко
С 3 по 5 июля в Сочи прошел пятый Международный форум «Инновации в дорожном строительстве». В рамках мероприятия Петушенко рассказал журналистам ТАСС, на какой стадии находится подготовка к строительству скоростной трассы Джубга — Сочи.
«Мы сейчас занимаемся проработкой транспортных маршрутов. То есть мы смотрим весь Краснодарский край, Адыгею для того, чтобы увязать новые направления движения, — сказал он. — В конце 2019 года мы докладываем в правительство РФ о своих решениях, в январе я скажу по срокам реализации».
По словам главы «Автодора», в разработке проекта новой трассы участвуют представители РЖД, авиационного и морского транспорта.
Подробный разбор:
О планах реконструкции трассы Джубга — Сочи стало известно в августе 2018 года. Проект сразу привлек внимание федеральных СМИ, новую трассу назвали самой дорогой дорогой России.
Как писали Юга.ру, в марте 2019 года Росавтодор все-таки изменил проект скоростной трассы в Сочи, сократив ее протяженность до 80,5 км и снизив стоимость до 1 трлн рублей. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо изначально планируемых 2024–2025 годов.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.