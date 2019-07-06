В январе 2020 года станет известно, когда построят скоростную дорогу Джубга — Сочи

С 3 по 5 июля в Сочи прошел пятый Международный форум «Инновации в дорожном строительстве». В рамках мероприятия Петушенко рассказал журналистам ТАСС, на какой стадии находится подготовка к строительству скоростной трассы Джубга — Сочи.

«Мы сейчас занимаемся проработкой транспортных маршрутов. То есть мы смотрим весь Краснодарский край, Адыгею для того, чтобы увязать новые направления движения, — сказал он. — В конце 2019 года мы докладываем в правительство РФ о своих решениях, в январе я скажу по срокам реализации».

По словам главы «Автодора», в разработке проекта новой трассы участвуют представители РЖД, авиационного и морского транспорта.