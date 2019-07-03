В Краснодаре временно изменят четыре трамвайных маршрута

Краснодарский край

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В Краснодаре с 5 по 7 июля изменится схема движения трамваев № 8, 9, 10 и 20

Это связано с капитальным ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Стасова и Ставропольской.

Трамваи маршрутов № 8 и 20 после 22:00 будут ходить от конечных на улицах Солнечной и Декабристов до остановки «Стасова» по своим стандартным маршрутам. Затем они проследуют в Восточное депо по Стасова, Воронежской, Титаровской и Ставропольской. 5 июля последние трамваи по обычному маршруту № 8 отправятся от хладокомбината в 22:50, от Солнечной — в 21:39. По обычному маршруту № 20 последние вагоны поедут от хладокомбината в 21:42, от улицы Декабристов — в 21:54.

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6 и 7 июля трамваи № 8 по привычному пути последний раз отправятся от хладокомбината в 22:26, от Солнечной — в 21:46. По маршруту № 20 в эти дни по обычному маршруту вагоны поедут от хладокомбината в 21:54, от улицы Декабристов — в 21:48.

Также 6 и 7 июля в течение всей рабочей смены изменят схемы движения трамвайных маршрутов № 9 и 10. От хладокомбината трамваи будут поворачивать с улицы Стасова направо на Ставропольскую, разворачиваться через Восточное депо и затем ехать в Пашковский или Комсомольский микрорайон в зависимости от номера трамвая. При движении от Комсомольского или Пашковского микрорайона в сторону хладокомбината маршруты не изменятся, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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