В краснодарской «Типографии» состоится встреча с победителями фестиваля рекламы «Каннские львы»
В Краснодарском ЦСИ «Типография» 5 июля состоится встреча с золотыми призерами международного фестиваля рекламы «Каннские львы» в категории «Дизайн»
Встреча начнется в 19:00 с неформального общения с копирайтером Ксенией Канцуровой и дизайнером Александром Милюнасом, которые расскажут, как победить среди десятков лучших креативных команд мира и не умереть при этом от нервного напряжения. Продолжится событие просмотром работ победителей «Каннских львов — 2019» и разбором кейсов Гран-при фестиваля. В завершение Ксения и Александр ответят на вопросы гостей.
Вход свободный. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, 20 июня краснодарское креативное агентство Ruport стало победителем на международном фестивале рекламы «Каннские львы». Представлявшим его Ксении Канцуровой и Александру Милюнасу нужно было за день нарисовать по брифу фирменный стиль и придумать дизайн.
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