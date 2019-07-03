В краснодарской «Типографии» состоится встреча с победителями фестиваля рекламы «Каннские львы»

Краснодарский край

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В Краснодарском ЦСИ «Типография» 5 июля состоится встреча с золотыми призерами международного фестиваля рекламы «Каннские львы» в категории «Дизайн»

Встреча начнется в 19:00 с неформального общения с копирайтером Ксенией Канцуровой и дизайнером Александром Милюнасом, которые расскажут, как победить среди десятков лучших креативных команд мира и не умереть при этом от нервного напряжения. Продолжится событие просмотром работ победителей «Каннских львов — 2019» и разбором кейсов Гран-при фестиваля. В завершение Ксения и Александр ответят на вопросы гостей.

Вход свободный. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке.

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Как писали Юга.ру, 20 июня краснодарское креативное агентство Ruport стало победителем на международном фестивале рекламы «Каннские львы». Представлявшим его Ксении Канцуровой и Александру Милюнасу нужно было за день нарисовать по брифу фирменный стиль и придумать дизайн.

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