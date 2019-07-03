В краснодарской «Типографии» состоится встреча с победителями фестиваля рекламы «Каннские львы»

Встреча начнется в 19:00 с неформального общения с копирайтером Ксенией Канцуровой и дизайнером Александром Милюнасом, которые расскажут, как победить среди десятков лучших креативных команд мира и не умереть при этом от нервного напряжения. Продолжится событие просмотром работ победителей «Каннских львов — 2019» и разбором кейсов Гран-при фестиваля. В завершение Ксения и Александр ответят на вопросы гостей.

Вход свободный. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке.