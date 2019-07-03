На Дону мужчина погиб, попав под поезд Мурманск — Анапа

Краснодарский край

Распечатать

В Ростовской области 2 июля поезд насмерть сбил мужчину, который пытался перебежать пути

По версии следствия, около 23:40 40-летний местный житель пытался перебежать железнодорожные пути на перегоне в черте поселка Глубокий Каменск-Шахтинского района, когда его сбил пассажирский поезд Мурманск — Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина умер на месте.

Читайте также:

Следователи осмотрели место происшествия, опросили машинистов поезда и назначили судебно-медицинскую экспертизу. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ. 

Как писали Юга.ру, в конце мая грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Белореченске. В конце июня на железнодорожном переезде в Назрани пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Железная дорога Поезда Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи хирурги удалили женщине 14-литровую опухоль яичника
На Дону мужчина погиб, попав под поезд Мурманск — Анапа
В Сочи девушка упала в овраг
В Успенском районе назначили нового прокурора
В Анапе у фотографов забрали двух орлов, обезьян и попугаев ара
В Адыгее стартует летний сезон вечеров адыгского танца

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале