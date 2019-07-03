На Дону мужчина погиб, попав под поезд Мурманск — Анапа

В Ростовской области 2 июля поезд насмерть сбил мужчину, который пытался перебежать пути

По версии следствия, около 23:40 40-летний местный житель пытался перебежать железнодорожные пути на перегоне в черте поселка Глубокий Каменск-Шахтинского района, когда его сбил пассажирский поезд Мурманск — Анапа. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина умер на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили машинистов поезда и назначили судебно-медицинскую экспертизу. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.