В Адыгее стартует летний сезон вечеров адыгского танца
В Адыгее 4 июля начнется сезон еженедельных открытых вечеров адыгского танца — адыгэ джэгу
Инициативная группа молодежи в течение шести лет летом организует массовые адыгэ джэгу. В этом году они начнутся 4 июля в 18:30 и будут проводиться по четвергам до конца сентября, сообщил порталу Юга.ру один из организаторов мероприятия Тагир Кумпилов. По его словам, адыгэ джэгу проводятся на площадке у входа в городской парк Майкопа и традиционно собирают большое число участников и зрителей праздника.
«Принять участие может любой желающий. Для этого нужно прийти вечером в парк и включиться в массовое мероприятие. Оно начинается с беседы о национальных традициях, ведущие отвечают на все вопросы, а завершается действо массовым танцем удж, солистами выступают артисты танцевального коллектива "Абреки". В завершение лучшим танцорам вручаются призы от "Адыгэ Хасэ"», — рассказал Тагир Кумпилов.
Организатором массовых адыгэ джэгу стал ансамбль «Абреки» при поддержке общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент Адыгеи» и интернет-сообщества «Типичная Адыгея».
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в Майкопе состоялся праздник «Джэгу всех адыгов», его провели по правилам адыгского этикета. В массовом танце приняли участие около 300 черкесов из зарубежья и разных регионов России.
Джэгу — масштабное игрище, которое на протяжении нескольких веков адыги устраивали в неизменной форме по разным поводам, от общенародных до узкосемейных. В программу джэгу входили обрядовые песни и танцы, жертвоприношения и ритуальное принятие пищи, джигитовка, сражение всадников, скачки, выбор королевы игрищ.
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