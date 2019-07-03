В Адыгее стартует летний сезон вечеров адыгского танца

Инициативная группа молодежи в течение шести лет летом организует массовые адыгэ джэгу. В этом году они начнутся 4 июля в 18:30 и будут проводиться по четвергам до конца сентября, сообщил порталу Юга.ру один из организаторов мероприятия Тагир Кумпилов. По его словам, адыгэ джэгу проводятся на площадке у входа в городской парк Майкопа и традиционно собирают большое число участников и зрителей праздника.

«Принять участие может любой желающий. Для этого нужно прийти вечером в парк и включиться в массовое мероприятие. Оно начинается с беседы о национальных традициях, ведущие отвечают на все вопросы, а завершается действо массовым танцем удж, солистами выступают артисты танцевального коллектива "Абреки". В завершение лучшим танцорам вручаются призы от "Адыгэ Хасэ"», — рассказал Тагир Кумпилов.