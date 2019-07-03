В общественном транспорте Краснодара продолжат действовать карты для школьников и студентов

Школьники и студенты с 1 сентября продолжат ездить в общественном транспорте Краснодара по льготному тарифу

В Краснодаре с 8 июля изменится стоимость проезда в общественном транспорте — она увеличится на 2 рубля и составит 28 рублей. При этом в КТТУ сообщили, что транспортные карты отменили из-за низкого спроса.

Однако для школьников и студентов Краснодара продолжат действовать льготные карты по прежней стоимости — на 50 поездок за 800 рублей, на 75 поездок — за 1 тыс. 50 рублей. При этом их стоимость не изменится и после 8 июля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Останется без изменений стоимость льготных транспортных карт для школьников и студентов. Правда, приниматься они будут с 1 сентября 2019 года. На период каникул — с 1 июля до 31 августа их временно «заморозили». При этом все неизрасходованные поездки сохраняются, и ими можно будет воспользоваться с 1 сентября», — сказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Транспортные карты для школьников и студентов действуют на всем транспорте, включая автобусы.