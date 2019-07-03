На три дня курорт погрузится в атмосферу детства вместе с любимыми персонажами мультфильмов, а главными героями семейного праздника станут милые котята из российского мультсериала «Три кота».

В программе фестиваля: показы мультфильмов, творческие мастер-классы от арт-студии «Олгиз» и танцевальные — от Polyana Local Market. Также гости курорта смогут всей семьей принять участие в мультяшном параде, где будет возможность познакомиться и сфотографироваться с главными героями мультфильма «Три кота» Коржиком, Компотом, Карамелькой и персонажами других мультфильмов, среди которых и Безумный Шляпник из «Приключений Алисы в стране чудес» и Человек-паук — супергерой комикса.

Вместе с анимационной командой «Три кота» гости курорта будут запускать воздушных змеев, рисовать и лепить популярных мультперсонажей, участвовать в конкурсах и розыгрышах призов. Специально для детей от 3 до 14 лет в Верхнем городе курорта на высоте +960 м в дни фестиваля откроется большой батутный комплекс с видом на горы «Воздушный городок». Завершит фестиваль пенная вечеринка. Подробная программа опубликована на сайте www.gorkygorod.ru.

Как сообщали Юга.ру, на курорте действует летнее пакетное спецпредложение «Зарядись энергией гор», в которое входит 10 бесплатных развлечений в горах на высоте от +540 м до +2375 м и ежедневный бесплатный трансфер на пляж на Черное море. Дополнительные приключения со скидками до 50% помогут спланировать полноценный отдых для всей семьи как во время мультфестиваля, так и после него. Для этого на горном курорте «Горки Город» круглый год работают аквапарк, детские развлекательные центры, кинотеатр, веревочные парки, пункты проката велосипедов и самокатов и многое другое.