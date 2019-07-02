Часть Новороссийска останется без воды из-за утечки на трубопроводе

На нескольких улицах Новороссийска 2 июля отключат воду для проведения аварийных работ

Из-за утечки на трубопроводе Неберджаевского водовода в районе завода «Шиферник» 2 июля начнутся аварийные работы. Воду отключат сразу на нескольких улицах в зоне № 3:

Набережной, 3-67;

Суворовской, 4-63;

Маркса;

Советов;

Новой Республики;

Губернской;

Анапском шоссе, 2-16;

пляже Алексино.