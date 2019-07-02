Часть Новороссийска останется без воды из-за утечки на трубопроводе
На нескольких улицах Новороссийска 2 июля отключат воду для проведения аварийных работ
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Из-за утечки на трубопроводе Неберджаевского водовода в районе завода «Шиферник» 2 июля начнутся аварийные работы. Воду отключат сразу на нескольких улицах в зоне № 3:
- Набережной, 3-67;
- Суворовской, 4-63;
- Маркса;
- Советов;
- Новой Республики;
- Губернской;
- Анапском шоссе, 2-16;
- пляже Алексино.
Воду отключат с 9:00 и до окончания работ. По заявкам жителей «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
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