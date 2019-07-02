Часть Новороссийска останется без воды из-за утечки на трубопроводе

Краснодарский край

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На нескольких улицах Новороссийска 2 июля отключат воду для проведения аварийных работ

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Из-за утечки на трубопроводе Неберджаевского водовода в районе завода «Шиферник» 2 июля начнутся аварийные работы. Воду отключат сразу на нескольких улицах в зоне № 3:

  • Набережной, 3-67;
  • Суворовской, 4-63;
  • Маркса;
  • Советов;
  • Новой Республики;
  • Губернской;
  • Анапском шоссе, 2-16;
  • пляже Алексино.

Воду отключат с 9:00 и до окончания работ. По заявкам жителей «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Водоснабжение Новороссийск
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