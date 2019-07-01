Что для нас значит дело Голунова? Результаты опроса «Бумаги», «Юга.ру» и еще семи СМИ

Читатели семи изданий ответили на вопросы о деле журналиста Ивана Голунова и его возможных последствиях для российского общества

В онлайн-опросе приняли участие 28 тыс. 505 читателей изданий «Бумага» (это издание организовало опрос), «Медуза», «Юга.ру», «Такие Дела», «ОВД-Инфо», «7х7», «Открытые медиа», Znak.com и «Медиазона». Сбор данных длился пять дней — с 13 по 17 июня, в отдельных случаях — до 18 июня. 90% опрошенных считают дело Ивана Голунова важным для страны. Многие считают, что оно показывает способность гражданского общества влиять на политику. Также опрошенные считают, что дело объединило многих людей из разных социальных и политических групп, которые вместе выступали против ареста журналиста, обличает произвол полиции и силовиков и может коснуться каждого. По мнению респондентов, это продемонстрировало «небывалое единение общественности». Дело Голунова, по результатам опроса, затронуло такие темы, подброс наркотиков и сфабрикованные уголовные дела, которые встречаются очень часто.

Причиной задержания журналиста подавляющее большинство считает его журналистскую деятельность (48%). В частности, респонденты упоминали его расследования, посвященные чиновникам и коррупции. Среди других причин они видят заказной характер дела (10%), преследование как неугодного власти человека (9%).

По мнению респондентов, именно активная поддержка гражданского общества сыграла важную роль в освобождении журналиста: это была вторая по популярности тема (24%), которая возникала в ответах о причинах прекращения дела. На первом месте оказался общественный резонанс (32%). Респонденты подчеркивали, что против преследования журналиста выступали даже те, кто был далек от протестов. 18% ответов отсылали к широкой огласке дела в медиа (СМИ и социальных сетях, но в основном упоминались СМИ) как причине освобождения Ивана. При этом только 1% указали на внимание международной прессы и мировой уровень скандала. Топорность действий сотрудников МВД, проводивших задержание, разного рода нестыковки в деле — также довольно часто называемая причина (9%) При этом, по мнению некоторых опрошенных, освобождение Голунова могло быть связано с опасениями власти по поводу массовых протестов в День России (марш в поддержку журналиста был запланирован на 12 июня). Многие отмечали, что конфликт случился в неподходящее для властей время: в дни ПМЭФ и незадолго до прямой линии с президентом. Некоторые респонденты указывали, что на разрешение данной ситуации повлиял тот факт, что дело было связано с журналистом крупного издания: оно массово освещалось в СМИ, арестованный заручился поддержкой коллег и публичных личностей. По мнению некоторых читателей, «простые люди» не имеют таких ресурсов и не получат такой поддержки.

Больше половины респондентов (55,2%) считают, что дело Голунова повлечет за собой изменения в обществе и политике. Многие из них ожидают, что политическая мобилизация в будущем охватит большее количество людей, так как они увидели, что это «работает». При этом 44% опрошенных считают, что после этой ситуации ничего не изменится. Меньше 1% указали, что не слышали о деле.

Также респонденты рассказали, какие именно изменения в жизни страны повлечет за собой это дело. Самой часто встречаемой темой этого вопроса оказался пересмотр 228 статьи и наркополитики государства в целом. Также наверху списка оказались те же темы, которые называли респонденты, указывая на важность дела: укрепление гражданского общества, его способность влиять на политику и политическая мобилизация, которая в будущем может охватить большее количество граждан. Многие ожидают изменения в правоохранительных органах, прекращение или уменьшение использования подброса наркотиков как одной из практик ведения дела, а также отставки в силовых структурах. Также в репликах респондентов упоминались освобождение заключенных, пересмотр дел, снижение сроков ныне заключенным. Среди ответов нередко появлялись и пессимистичные прогнозы. Часть респондентов считает, что представители власти и правоохранительных органов продолжат делать то же самое, но осторожнее. Также часть опрошенных высказали мнение, что власти еще сильнее ужесточат политику.

Что касается тех, кто считает, что это дело никак не повлияет на политику и общество, чаще всего упоминали, что освобождение Ивана — это единичный случай, нетипичный для существующих в стране реалий. В отдельных случаях отмечалось, что его освобождение связано с его профессией и статусом, и что обычный человек в похожей ситуации не получит такой поддержки, и что такие же дела, касающиеся простых граждан, не освещаются в СМИ. Среди респондентов есть и те, кто считает, что медиа «слили протест». Также возникали утверждения, что об этом деле на самом деле узнали только жители столиц, а массово население страны даже не слышало про эти события. Некоторые указывали, что единственным исходом станет наказание отдельных лиц, что никак не повлияет на систему в целом. Часть отмечали, что власть продолжит делать то же самое, тщательнее скрывая механизм действия. Некоторые указывали, что изменения последуют только после смены правительства или даже революции.

Полные результаты исследования опубликовала «Бумага».

Как писали Юга.ру, корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, который занимался громкими расследованиями о коррупции и злоупотреблениях власти, задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские заявили, что в рюкзаке и квартире журналиста нашли кокаин и N-метилэфедрон. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили.