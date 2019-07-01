В Сочи высадят дерево — клон библейской смоковницы
В Сочи в саду-музее «Дерево дружбы» высадят дерево— клон библейской смоковницы
Дерево посадят в рамках новой концепции развития туризма в Сочи до 2035 года, которую обсудили в мэрии. Ее цель — развитие каждого уголка Сочи как потенциально привлекательного для туристов.
Читайте также:
«В планах — создание центра межконфессиональных коммуникаций в саду-музее "Дерево Дружбы", здесь планируется высадить дерево — клон библейской смоковницы», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Каждый из 70 поселков в Сочи планируют сделать центром притяжения для гостей. Для этого планируют провести брендирование этих территорий.
Как сообщали Юга.ру, в начале мая в сочинском парке «Дендрарий» цвело ядовитое дерево тунг, похожее на сакуру.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.