В Сочи высадят дерево — клон библейской смоковницы

В Сочи в саду-музее «Дерево дружбы» высадят дерево— клон библейской смоковницы

Дерево посадят в рамках новой концепции развития туризма в Сочи до 2035 года, которую обсудили в мэрии. Ее цель — развитие каждого уголка Сочи как потенциально привлекательного для туристов.

«В планах — создание центра межконфессиональных коммуникаций в саду-музее "Дерево Дружбы", здесь планируется высадить дерево — клон библейской смоковницы», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Каждый из 70 поселков в Сочи планируют сделать центром притяжения для гостей. Для этого планируют провести брендирование этих территорий.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая в сочинском парке «Дендрарий» цвело ядовитое дерево тунг, похожее на сакуру.