В Новороссийске арендатор незаконно закрыл берег моря для отдыхающих

В селе Мысхако под Новороссийском прокуратура выявила, что арендатор незаконно закрыл берег моря

В границах земельного участка, который снят в аренду, установлен секционный металлический забор, который препятствует свободному доступу к Черному морю и его береговой полосе. Также на берегу организована стоянка машин, что также нарушает законодательство. Арендатора привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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Также установлено, что один из арендаторов земельного участка без разрешения Кубанского бассейнового водного управления уложил на берег Черного моря бетонные плиты, предназначенные для подъема и спуска лодок. Межрайонная прокуратура направила в Приморский и Октябрьский районные суды Новороссийска иски и потребовала обеспечить беспрепятственный доступ граждан к пляжа, а также демонтировать металлический забор и бетонные плиты. Заявления находятся на рассмотрении суда. В прокуратуре напомнили, что береговая полоса предназначена для общего пользования. Ее ширина составляет 20 метров. Каждый житель имеет право пользоваться береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для любительского и спортивного рыболовства и причаливания лодок.